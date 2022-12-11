Жиру: Я знал, что у меня будет возможность забить гол

Нападающий сборной Францииподелился впечатлениями после выхода в полуфинал чемпионата мира. Французы обыграли Англию со счетом 2:1.

Сам Жиру стал автором победного гола. На 78-й минуте поединка футболист головой отправил мяч в сетку и вывел «триколоров» вперед.

«Это захватывающе. Мы очень хорошо отработали в обороне, это немного напоминает мне матч с Бельгией в 2018 году. Но здесь в наши ворота был назначен пенальти, но всё равно мы были очень опасны в атаках. Я знал, что у меня будет возможность забить гол. Гризманн здорово подал мне мяч. Это замечательно для команды.

Этот матч был очень важным, мы знали потенциал Англии. У нас была очень солидная игра, с большой самоотдачей. Мы старались быть опасными в контратаках. Мы готовились к этому ментально. Я очень горжусь нашей командой, я надеюсь, что мы пройдём как можно дальше», — цитирует Жиру издание L'Equipe.