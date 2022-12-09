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    Нидерланды — Аргентина. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.12.2022 в 22:00 начнется матч в 1/4 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды — Аргентина

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    Нидерланды и Аргентина начнут матч в 22:00 в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, 09.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Аргентина» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нидерланды» — «Аргентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Аргентина»).

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