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    Ковачич: Нам нужно быть сплоченными перед матчем с Бразилией

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    Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич оценил игру сборной Бразилии на ЧМ и рассказал о планах подготовки к 1/4 финала.

    Матео Ковачич
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    Матео Ковачич

    «Нам предстоит важный матч, что нормально для четвертьфинала чемпионата мира. Соперник силён, и они играют в отличный футбол.

    Мы хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол, и попытаться пробиться в полуфинал.

    Думаю, что на чемпионате мира нет такого понятия, как лёгкий соперник. Это всегда будет тяжело, независимо от того, против кого вы играете.

    Мы испытали это на себе с хорошими командами Марокко, Бельгии, Канады и Японии. Япония провела классный матч и отличный турнир. Все эти команды исключительны, и теперь нам предстоит встретиться с другой исключительной командой.

    Мы будем готовы и постараемся сыграть против них в качественный футбол.

    Формула, позволяющая обыграть Бразилию? На данный момент трудно сказать. У нас есть время проанализировать их, оценить сильные и слабые стороны. Что нам нужно сделать сейчас, так это сосредоточиться на себе.

    Нам нужно быть сплоченными и агрессивными. Мы талантливая команда. Бразилия не слишком довольна, когда команда соперника владеет мячом, поэтому мы постараемся навязать свой стиль игры.

    Мы будем атаковать и постараемся пройти», — приводит слова Ковачича официальный сайт ФИФА.

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