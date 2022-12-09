Ковачич: Нам нужно быть сплоченными перед матчем с Бразилией

Полузащитник сборной Хорватииоценил игру сборной Бразилии на ЧМ и рассказал о планах подготовки к 1/4 финала.

«Нам предстоит важный матч, что нормально для четвертьфинала чемпионата мира. Соперник силён, и они играют в отличный футбол.

Мы хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол, и попытаться пробиться в полуфинал.

Думаю, что на чемпионате мира нет такого понятия, как лёгкий соперник. Это всегда будет тяжело, независимо от того, против кого вы играете.

Мы испытали это на себе с хорошими командами Марокко, Бельгии, Канады и Японии. Япония провела классный матч и отличный турнир. Все эти команды исключительны, и теперь нам предстоит встретиться с другой исключительной командой.

Мы будем готовы и постараемся сыграть против них в качественный футбол.

Формула, позволяющая обыграть Бразилию? На данный момент трудно сказать. У нас есть время проанализировать их, оценить сильные и слабые стороны. Что нам нужно сделать сейчас, так это сосредоточиться на себе.

Нам нужно быть сплоченными и агрессивными. Мы талантливая команда. Бразилия не слишком довольна, когда команда соперника владеет мячом, поэтому мы постараемся навязать свой стиль игры.

Мы будем атаковать и постараемся пройти», — приводит слова Ковачича официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Хорватии и Бразилии состоится 9 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.