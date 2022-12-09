Экс-игрок «Локомотива»: Переход сборной России в Азию будет потерей для УЕФА. В Европе ее боялись

Бывший защитник «Локомотива»считает, что сборнойлучше не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если российский футбол перейдет в АФК, то это будет большая потеря для УЕФА. Почему? Да посмотрите, кто тренировал ту же сборную России: Хиддинк, Адвокат, Капелло.

В Европе не только следили за российским футболом, но и боялись сборную России. А какие были качественные футболисты: Аршавин, Павлюченко и многие другие. Они играли в Европе и их уважали.

Как я сказал, выход России из европейского футбола это потеря только для УЕФА. Минус ли это для российского футбола? Никто пока этого не скажет.

В любом случае это пойдет на пользу сборной России. Национальная команда должна участвовать в международных турнирах. Также для азиатских команд и сборных будет хорошо получить к себе в соперники российские клубы и сборную.

Сейчас видно, как та же самая Япония и Южная Корея на этом чемпионате мира выбивают европейские топовые сборные. Это будет российскому лишь футболу в плюс. Почему нет?», — приводит слова Дуймовича Sport24.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Национальная команда не сможет сыграть в отборочном турнире Евро-2024.