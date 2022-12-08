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    Филлипс: Уокер — самый быстрый футболист из всех, кого я видел

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    Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс сравнил скоростные способности Кайла Уолкера и Килиана Мбаппе перед матчем со сборной Францией в 1/4 финала ЧМ.

    Кайл Уолкер
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    Кайл Уолкер

    «Уокер — самый быстрый футболист из всех, кого я видел. Многие спрашивают, насколько он быстр, но словами это не передать.

    Нужно просто увидеть его на тренировке или один на один с по-настоящему быстрым игроком. И в ближайшее время шанс будет.

    Если и есть кто-то, кого я бы хотел выставить против Мбаппе, это Кайл.

    Он потрясающий защитник и, возможно, единственный, кто быстрее Мбаппе», — приводит слова Филлиса Daily Mail.

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