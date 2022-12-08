Филлипс: Уокер — самый быстрый футболист из всех, кого я видел

Полузащитник сборной Англиисравнил скоростные способностиперед матчем со сборной Францией в 1/4 финала ЧМ.

«Уокер — самый быстрый футболист из всех, кого я видел. Многие спрашивают, насколько он быстр, но словами это не передать.

Нужно просто увидеть его на тренировке или один на один с по-настоящему быстрым игроком. И в ближайшее время шанс будет.

Если и есть кто-то, кого я бы хотел выставить против Мбаппе, это Кайл.

Он потрясающий защитник и, возможно, единственный, кто быстрее Мбаппе», — приводит слова Филлиса Daily Mail.

Матч 1/4 финала ЧМ между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря.