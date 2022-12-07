Якин заявил, что Португалия была намного сильнее Швейцарии

Мурат Якин Фото: globallookpress.com
«Сегодня ничего у нас не получилось. Но не могу винить команду. Он выложились на поле на 100 процентов.
У нас был определенный план на игру. Но мы не смогли его выполнить. Нужно признать, что соперник был просто лучше.
Я приношу извинения за такой итог. К сожалению, соперник блестяще воспользовался всеми нашими ошибками. Команда должна пережить это. И если мы сможет сделать правильные выводы, то станем только сильнее», — цитирует Якина RMC Sport.
Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко.