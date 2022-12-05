Саутгейт: Порадовало то, как хладнокровно действовала сборная Англии

Главный тренер сборной Англиипрокомментировал итог матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Сенегалом (3:0).

«В первые 25 минут мы действовали немного зажато. У Сенегала было много энергии, команда хорошо прессинговала. Наши лучшие моменты возникали после отбора мяча. Беллингем и Хендерсон были хороши в этом аспекте игры.

Порадовало то, как хладнокровно мы действовали, то, как команда работала с мячом и без него. Мы показали, что можем забивать голы. Мы показали, что можем действовать безжалостно, когда это нужно.

Мы забили в действительно важные моменты. Мы также показали, что можем играть на ноль, и это будет очень важно, если мы хотим выиграть в матче с Францией», — цитирует Саутгейта BBC.

Календарь и таблица ЧМ-2022

10 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с Францией.