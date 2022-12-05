начнут матч в 22:00 в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу, 05.12.2022.

Последний матч между собой: «Южная Корея» — «Бразилия» 1:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бразилия» — «Южная Корея». Коэффициент ставки — 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Бразилия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Южная Корея.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам