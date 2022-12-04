Шакири прокомментировал предстоящий матч с Португалией

Нападающий сборной Швейцариивысказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира, в котором швейцарцы сыграют с Португалией.

«Для меня это будет совершенно по-другому, потому что это не товарищеская игра, не Лига наций. Давление высокое, и поэтому сейчас важно, как игроки справляются с этим давлением.

Нам нужно что-то особое. Португалия, честно говоря, хорошая команда, и для меня она так же фаворит в этой игре, но мы знаем и свои качества. Мы постараемся показать хорошую, особенную игру и доставить им много проблем.

Главное — добиться особенного выступления всей команды, потому что вы знаете, мы Швейцария — у нас в составе нет Криштиану. Если все смогут показать свою лучшую игру, то я уверен, что у нас есть шанс пройти дальше», — приводит слова Шакири Reuters.

Швейцария и Португалия встретятся 6 декабря в 22:00 мск. Встреча состоится в Лусаиле.