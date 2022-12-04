Канчельскис: С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ‑2022!

Бывший футболистназвал сборную Франции одним из фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре и выделил яркую игру форварда

Французы в матче 1/8 финала ЧМ‑2022 обыграли команду Польши со счетом 3:1, Мбаппе оформил дубль.

Всего в четырех матчах турнира нападающий «Пари Сен‑Жермен» забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Абсолютно ожидаемая и уверенная победа сборной Франции. С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ‑2022!

Скорее всего, дальше у них будет Англия. Интересный получится четвертьфинал. Это будет настоящая проверка для французов.

Интересно, как покажет себя золотая молодёжь Англии в таком большом матче», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с Англией, которая крупно победила Сенегал.