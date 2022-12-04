Канчельскис: С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ‑2022!

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Французы в матче 1/8 финала ЧМ‑2022 обыграли команду Польши со счетом 3:1, Мбаппе оформил дубль.
Всего в четырех матчах турнира нападающий «Пари Сен‑Жермен» забил пять голов и сделал две результативные передачи.
«Абсолютно ожидаемая и уверенная победа сборной Франции. С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ‑2022!
Скорее всего, дальше у них будет Англия. Интересный получится четвертьфинал. Это будет настоящая проверка для французов.
Интересно, как покажет себя золотая молодёжь Англии в таком большом матче», — сказал Канчельскис «Чемпионату».
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с Англией, которая крупно победила Сенегал.