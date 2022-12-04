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    Канчельскис: С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ‑2022!

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции Сборная Англии Футбол Англии
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал сборную Франции одним из фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре и выделил яркую игру форварда Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Французы в матче 1/8 финала ЧМ‑2022 обыграли команду Польши со счетом 3:1, Мбаппе оформил дубль.

    Всего в четырех матчах турнира нападающий «Пари Сен‑Жермен» забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    «Абсолютно ожидаемая и уверенная победа сборной Франции. С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ‑2022!

    Скорее всего, дальше у них будет Англия. Интересный получится четвертьфинал. Это будет настоящая проверка для французов.

    Интересно, как покажет себя золотая молодёжь Англии в таком большом матче», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

    В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с Англией, которая крупно победила Сенегал.

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