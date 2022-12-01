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    Месси: Матч с Австралией будет очень сложным

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    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала ЧМ-2022 с Австралией.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Обидно, что не смогли забить с пенальти, но команда стала сильнее после допущенной мною ошибки. Мы знали, что, как только забьём первый гол, это изменит ход матча.

    Матч с Австралией будет очень сложным. Кто бы ни победил в этой встрече, всё очень равномерно. Мы должны подготовиться к матчу наилучшим образом, как мы делаем это всегда.

    Мы должны сохранять спокойствие и идти от игры к игре. Сейчас начинается новый этап чемпионата мира, и я надеюсь, что мы сможем продолжить то, что сделали сегодня», — приводит слова Месси официальный аккаунт аргентинской федерации в социальных сетях.

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    • Матч 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Австралии и Аргентины состоится 3 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

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