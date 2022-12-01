Месси: Матч с Австралией будет очень сложным

Капитан сборной Аргентиныподелился ожиданиями перед матчем 1/8 финала ЧМ-2022 с Австралией.

«Обидно, что не смогли забить с пенальти, но команда стала сильнее после допущенной мною ошибки. Мы знали, что, как только забьём первый гол, это изменит ход матча.

Матч с Австралией будет очень сложным. Кто бы ни победил в этой встрече, всё очень равномерно. Мы должны подготовиться к матчу наилучшим образом, как мы делаем это всегда.

Мы должны сохранять спокойствие и идти от игры к игре. Сейчас начинается новый этап чемпионата мира, и я надеюсь, что мы сможем продолжить то, что сделали сегодня», — приводит слова Месси официальный аккаунт аргентинской федерации в социальных сетях.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Австралии и Аргентины состоится 3 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.