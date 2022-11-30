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    Сборная Аргентины обыграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Польши
    Сборная Аргентины одержала победу над командой Польши (2:0) в матче 3-го тура группы С на чемпионате мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 38-й минуте в ворота поляков был назначен пенальти — Месси в верховой борьбе столкнулся с Щенсны, получив по носу. Сам Лионель взялся пробивать, н о польский голкипер в прыжке одной вытянутой рукой вверх отбил мяч в сторону.

    Счет был открыт на 46-й минуте. Молина с правого фланга прострелил к 11-метровой отметке, откуда Алексис Мак Аллистер в касание низом направил мяч в угол ворот.

    А на 68-й минуте Фернандес сделал пас в штрафную поляков, Альварес принял мяч, резко развернулся к воротам и пробил в дальнюю девятку, без шансов для Щенсны.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа C
    Польша — Аргентина 0:2
    Голы: 0:1 Алексис Мак Аллистер (46'), 0:2 Хулиан Альварес (67') Польша: Войцех Щенсны, Мэтти Кэш, Камил Глик, Якуб Кивёр, Бартош Берешиньски (Артур Енджейчик, 73'), Пётр Зелиньски, Крыстян Белик (Дамьян Шиманьский, 62'), Гжегож Крыховяк (Кшиштоф Пёнтек, 84'), Пшемыслав Франковский (Якуб Каминьский, 46'), Кароль Свидерский (Михал Скурась, 46'), Роберт Левандовски Аргентина: Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 79'), Лионель Месси, Анхель Ди Мария (Леандро Паредес, 59'), Алексис Мак Аллистер (Тьяго Альмада, 84'), Энцо Фернандес Херемияс (Херман Песселья, 79'), Родриго Де Пауль, Маркос Акунья (Николас Тальяфико, 60'), Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Маркос Акунья (49'), Гжегож Крыховяк (79')

    Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша, набрав 4 балла, также вышла в 1/8 финала, обогнав Мексику по дополнительным показателям. Саудовская Аравия с 3 очками замкнула квартет.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В 1/8 финала Аргентина сыграет с Австралией, а Польша встретится со сборной Франции.

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