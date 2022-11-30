Ольмо: В финале ЧМ-2022 мы сыграем с Хорватией и победим

Полузащитник сборной Испаниисчитает, что его команда сыграет в финале чемпионата мира, где встретится с Хорватией.

«В финале мы сыграем с Хорватией, там Испания победит Хорватию.

Мы хотели выиграть у Коста-Рики и Германии, теперь мы хотим одолеть Японию. После следующего матча мы выйдем в плей-офф, пока это наша ближайшая цель.

Никто не любит играть против Испании, мы всегда играем только на победу», — приводит слова Ольмо Index.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Испании лидирует в группе E, набрав четыре очка. Матч Испания — Япония пройдет 1 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Также 1 декабря сборная Хорватии, которая лидирует в группе F с четырьмя очками, встретится с Бельгией. Начало — в 18:00 мск.