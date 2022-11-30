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    Ольмо: В финале ЧМ-2022 мы сыграем с Хорватией и победим

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    Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо считает, что его команда сыграет в финале чемпионата мира, где встретится с Хорватией.

    Даниэль Ольмо
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    Даниэль Ольмо

    «В финале мы сыграем с Хорватией, там Испания победит Хорватию.

    Мы хотели выиграть у Коста-Рики и Германии, теперь мы хотим одолеть Японию. После следующего матча мы выйдем в плей-офф, пока это наша ближайшая цель.

    Никто не любит играть против Испании, мы всегда играем только на победу», — приводит слова Ольмо Index.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Испании лидирует в группе E, набрав четыре очка. Матч Испания — Япония пройдет 1 декабря. Начало — в 22:00 мск.

    Также 1 декабря сборная Хорватии, которая лидирует в группе F с четырьмя очками, встретится с Бельгией. Начало — в 18:00 мск.

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