Тренер Дании: Наша игра была слишком эмоциональной и в ней было слишком мало качества

Каспер Юлманд Фото: globallookpress.com
Проиграв со счетом 0:1, датчане заняли последнее место в группе Д с 1 очком и покинули ЧМ-2022.
«Мы не играли с нужным темпом и ритмом в игре, которая была нашей. Я думаю, сегодня мы начали довольно хорошо, с хороших позиций. А потом вы видите, что структура нашей игры просто рассыпалась
Наша игра была слишком эмоциональной и в ней было слишком мало качества, и это единственное, чего нельзя было делать против Австралии в таком матче, как этот — выходить на эмоциях и играть с большим количеством борьбы — мы должны играть качественно», — цитирует тренера ESPN.