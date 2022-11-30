Тренер Дании: Наша игра была слишком эмоциональной и в ней было слишком мало качества

Тренер сборной Даниизаявил, что его команда была «слишком эмоциональной» и «слишком слабой» в матче с Австралией.

Проиграв со счетом 0:1, датчане заняли последнее место в группе Д с 1 очком и покинули ЧМ-2022.

«Мы не играли с нужным темпом и ритмом в игре, которая была нашей. Я думаю, сегодня мы начали довольно хорошо, с хороших позиций. А потом вы видите, что структура нашей игры просто рассыпалась

Наша игра была слишком эмоциональной и в ней было слишком мало качества, и это единственное, чего нельзя было делать против Австралии в таком матче, как этот — выходить на эмоциях и играть с большим количеством борьбы — мы должны играть качественно», — цитирует тренера ESPN.