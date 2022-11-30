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    Тренер Дании: Наша игра была слишком эмоциональной и в ней было слишком мало качества

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    Тренер сборной Дании Каспер Юлманд заявил, что его команда была «слишком эмоциональной» и «слишком слабой» в матче с Австралией.

    Каспер Юлманд
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    Каспер Юлманд

    Проиграв со счетом 0:1, датчане заняли последнее место в группе Д с 1 очком и покинули ЧМ-2022.

    «Мы не играли с нужным темпом и ритмом в игре, которая была нашей. Я думаю, сегодня мы начали довольно хорошо, с хороших позиций. А потом вы видите, что структура нашей игры просто рассыпалась

    Наша игра была слишком эмоциональной и в ней было слишком мало качества, и это единственное, чего нельзя было делать против Австралии в таком матче, как этот — выходить на эмоциях и играть с большим количеством борьбы — мы должны играть качественно», — цитирует тренера ESPN.

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