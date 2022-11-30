Тренер сборной Австралии: Я видел по глазам игроков, что они были готовы к сегодняшней игре

Главный тренер сборной Австралиипрокомментировал победу над командой Дании на ЧМ-2022.

Австралийская команда выиграла со счетом 1:0 и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе Д.

«Я горжусь старанием ребят. Учитывая короткий срок подготовки к турниру, их усилия были невероятными. К этому результату нас привела вера в себя, а также тяжелая работа.

Футболисты обладают отличной психологией. Мы работали над верой, энергией и концентрацией на протяжении 4,5 лет. Я видел по их глазам, что они были готовы к сегодняшней игре.

Сегодня никаких празднований! Вот почему мы выиграли после важной победы над Тунисом — никаких празднований, никаких эмоций и социальных сетей — только сон», — заявил тренер Sky Sports.