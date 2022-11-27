Семак: Малком проводит лучший сезон в карьере

Главный тренероценил игрув нынешнем сезоне.

«Думаю, Малком проводит лучший сезон в своей карьере. Причем, по всем футбольным аспектам — не только за счет атакующих действий. Игра в обороне, движение, которое он показывает…

В общем Малком действительно проводит очень хороший сезон.

Это комплекс причин. Например, система, по которой сейчас играет команда. В предыдущие годы, когда мы выходили с двумя нападающими, у Малкома была не самая оптимальная для него позиция.

Сейчас руки больше развязаны. Еще, конечно, отношение к тренировочному процессу и к делу в целом. Плюс, результат, который показывает команда и он сам подстегивают его на то, чтобы не сбавлять обороты и двигаться вперед.

При этом у Малкома по‑прежнему есть потенциал, который он раскрывает, благодаря своему трудолюбию, — сказал Семак Матч ТВ.

В 22 матчах нынешнего сезона бразильский форвард забил 15 мячей. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Малкому удалось поразить ворота противника лишь 9 раз.