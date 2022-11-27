ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду пока что без клуба«Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
    Все новости спорта

    Семак: Малком проводит лучший сезон в карьере

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру Малкома в нынешнем сезоне.

    Малком
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком

    «Думаю, Малком проводит лучший сезон в своей карьере. Причем, по всем футбольным аспектам — не только за счет атакующих действий. Игра в обороне, движение, которое он показывает…

    В общем Малком действительно проводит очень хороший сезон.

    Это комплекс причин. Например, система, по которой сейчас играет команда. В предыдущие годы, когда мы выходили с двумя нападающими, у Малкома была не самая оптимальная для него позиция.

    Сейчас руки больше развязаны. Еще, конечно, отношение к тренировочному процессу и к делу в целом. Плюс, результат, который показывает команда и он сам подстегивают его на то, чтобы не сбавлять обороты и двигаться вперед.

    При этом у Малкома по‑прежнему есть потенциал, который он раскрывает, благодаря своему трудолюбию, — сказал Семак Матч ТВ.

    В 22 матчах нынешнего сезона бразильский форвард забил 15 мячей. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Малкому удалось поразить ворота противника лишь 9 раз.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Зенит» реванш у «Спартака» за разгром в Москве?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Кто выиграет битву Испании и Германии?
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Одержит ли Хорватия первую победу на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.13
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хорватия — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Япония — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Португалия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бельгия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры