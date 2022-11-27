Ширер: Я не вижу слабых сторон в игре Мбаппе

Бывший нападающий сборной Англиивысоко оценил игру французского форварда

Накануне Мбаппе помог своей команде обыграть сборную Дании в матче ЧМ-2022 (2:1) и досрочно выйти в плей-офф турнира.

«Я не вижу слабых сторон в игре Мбаппе. Это суперзвезда, у него выдающийся талант. Возьмите любой компонент: обработку мяча, технику, его левую ногу, правую ногу, игру на втором этаже, реализацию моментов.

Он забивает отличные голы, забивает "мусорные" мячи. Я не вижу у него никаких слабых сторон. Он — фантастический игрок. За ним очень приятно наблюдать», — сказал Ширер в эфире BBC.