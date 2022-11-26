Эден Азар: Если я не сыграю с Марокко хорошо, то все снова скажут: «Эден сдулся»

Капитан сборной Бельгиисчитает, что его команда выиграет ЧМ-2022, если он будет хорошо играть.

«Мое восстановление [после матча с Канадой] идет хорошо. Медицинский штаб и физиотерапевты делают хорошую работу.

Я могу играть лучше, как и вся команда. Я хорошо себя чувствовал в игре с Канадой. Хочу играть. Это самое важное. Я всегда говорил, что чем чаще выхожу на поле, тем лучше играю.

После матча с Египтом (товарищеская игра перед ЧМ-2022, завершившаяся поражением Бельгии со счетом 1:2 — прим. ред.) я с пониманием отнесся к критике.

Если я не сыграю с Марокко хорошо, то все снова скажут: "Эден сдулся". От меня зависит, смогу ли я хорошо сыграть и порадовать людей. Мы можем добиться чего-то хорошего.

Бельгия может выиграть чемпионат мира, если Эден будет хорош. Если я буду играть чуть хуже, то будет сложно», — цитирует игрока L’Équipe.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Бельгии выиграла у Канады (1:0) в стартовом матче ЧМ-2022. 27 ноября команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Марокко.

«Я думаю, что беспокойство больше связано с тем, что мы не знали, как хорошо провести этот первый матч. Как и в 2018 году против Панамы.

Мы не были хороши в первом тайме. У нас был шанс забить, и тогда все было бы лучше. В игре с Канадой мы не хотели терять мяч. В результате мы довольствовались малым, и то, благодаря нашему вратарю.

Нужно не бояться идти вперед с мячом и рисковать между линиями. Я все еще уверен в завтрашнем дне. Мы должны найти решения для совершенствования нашего взаимопонимания, когда мы владеем мячом.

Мы знаем, что в этом случае мы можем хорошо сыграть и найти Кева (Де Брюйне) или Юри (Тилеманса)», — сказал Азар