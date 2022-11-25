В первом туре на ЧМ впервые за 36 лет не зафиксировано удалений Фото: globallookpress.com
В стартовом туре было сыграно 16 матчей и ни в одном из них не было удалений, сообщает Opta.
Таким образом, впервые за 36 лет во всех матчах первого тура на мировых первенствах не зафиксировано хотя бы одно удаление. В последний раз аналогичный случай состоялся на ЧМ-1986 в Мексике.
Отметим, что на нынешнем первенстве в Катаре уже установлено несколько новых рекордов. Так, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком, который отличился голами на пяти чемпионатах мира.