В первом туре на ЧМ впервые за 36 лет не зафиксировано удалений

Накануне в Катаре завершился 1-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

В стартовом туре было сыграно 16 матчей и ни в одном из них не было удалений, сообщает Opta.

Таким образом, впервые за 36 лет во всех матчах первого тура на мировых первенствах не зафиксировано хотя бы одно удаление. В последний раз аналогичный случай состоялся на ЧМ-1986 в Мексике.

Отметим, что на нынешнем первенстве в Катаре уже установлено несколько новых рекордов. Так, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком, который отличился голами на пяти чемпионатах мира.