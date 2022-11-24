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    Швейцария — Камерун. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.11.2022 в 13:00 начнется матч в группе G ЧМ-2022 по футболу в Катаре Швейцария — Камерун

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    В 13:00 24.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Швейцария — Камерун в группе G ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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