В 13:00 24.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швейцария» — «Камерун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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