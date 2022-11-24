Азар прокоментировал протест сборной Германии на ЧМ

Капитан сборной Бельгиивыразил мнение по поводу протеста сборной Германии в матче с Японией (1:2).

Немецкие футболисты закрыли рты на общекомандном фото перед матчем в знак несогласия с решением ФИФА о запрете а ношение капитанских повязок OneLove.

«Потом они проиграли матч. Для них было бы лучше не делать этого и победить.

Мы здесь, чтобы играть в футбол, я здесь не для того, чтобы оставлять политические сигналы. Для этого есть другие люди. Мы хотим сосредотточиться на футболе.

Мне не комфортно говорить об этом, потому что я здесь, чтобы играть в футбол. Я не хотел начать матч с желтой карточкой», — приводит слова Азара Daily Mail.

Сборная Бельгии в первом матче группового этапа чемпионата мира обыграла Канаду (1:0).