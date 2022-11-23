Павар: Франция не хотела оказаться в той же ситуации, что и Аргентина

Бенжамен Павар Фото: globallookpress.com
«Мы видели, что у Аргентины были трудности с Саудовской Аравией. Не хотели оказаться в такой же ситуации.
Играли хорошо, были спокойны. Сохраняли спокойствие даже когда проигрывали 0:1», — сказал Павар в интервью beIN Sports.
Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).
Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании, а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом.