Веа: Самое главное — это помогать команде и добывать победы

Форвард сборной СШАпрокомментировал свой гол в матче группового турнира ЧМ-2022 против сборной Уэльса (1:1).

«Обсуждал ли я с отцом, как забью? Нет, что вы. Самое главное — это помогать команде и добывать победы.

У отца не было возможности сыграть на чемпионате мире. Сейчас я проживаю это чувство через себя», — приводит слова Веа Rai Sport.

США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии, Уэльс в этот же день сыграет с Ираном.

Календарь и таблица ЧМ-2022

После игрового дня в турнирной таблице группы В следующая ситуация: Англия лидирует (3 очка), США — вторые (1 очко), Уэльс — третий (1 очков), Иран — четвертый (0 очков).