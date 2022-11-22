«Сочи» в серии пенальти обыграл «Торпедо»

На 51-й минуте матча сочинцы открыли счет. Гол забил полузащитник Жоаозиньо.
Спустя 5 минут московское «Торпедо» сравняло счет. Отличился нападающий хозяев Давид Караев.
Уже в серии пенальти сильнее оказались сочинцы. Победный удар на счету Сергея Терехова.
Футбол. Россия. Кубок
Торпедо — Сочи 1:2
Голы: 0:1 Жоаозиньо (51'), 1:1 Давид Караев (56') Торпедо: Baburin E., Иван Енин (Kutepov I., 86'), Хожимат Эркинов (Orekhov A., 67'), Давид Караев (Игорь Смольников, 67'), Олег Кожемякин, Laptev D. (Максим Турищев, 46'), Равиль Нетфуллин, Roganovic B., Артём Самсонов, Sapic S., Savic I. (Александр Рязанцев, 46') Сочи: Денис Адамов, Djordjevic L. (Sissako M., 60'), Ванья Дркушич, Жоаозиньо (Тимофей Шипунов, 74'), Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Margasov T. (Георгий Мелкадзе, 60'), Владислав Сарвели (Batyrev A., 74'), Сергей Терехов, Артур Юсупов, Zaika K. Предупреждения: Savic I. (17'), Laptev D. (24'), Артур Юсупов (29'), Margasov T. (45+1'), Жоаозиньо (76'), Артём Самсонов (76'), Sapic S. (77')
После этого матча «Сочи» занимает последнюю 4-ю строчку в группе D Кубка России (2 очка). «Торпедо» располагается на 3-м месте (7).