Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии

Сборнаяпотерпела поражение отсо счетом 1:2 в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Аргентинцы вышли вперед на 10-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти.

При этом еще три гола Аргентины в первом тайме были отменены из-за офсайда.

Сразу после перерыва Саудовская сравняла счет. На 48-й минуте отличился Салех Аль‑Шехри.

А еще через пять минут саудовцы забили второй гол, автором которого стал Салем Аль‑Давсари.

В оставшееся время у Аргентины почти не было моментов, чтобы отыграться.

Аргентинцы не смогли продлить беспроигрышную серию, которая до встречи с Саудовской Аравией составляла 36 матчей. До повторения рекорда, который принадлежит Италии, «альбиселесте» не хватило одного матча.

Во втором туре Аргентина сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия встретится с Польшей. Оба матча пройдут 26 ноября.