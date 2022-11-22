Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии

Аргентинцы вышли вперед на 10-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти.
При этом еще три гола Аргентины в первом тайме были отменены из-за офсайда.
Сразу после перерыва Саудовская сравняла счет. На 48-й минуте отличился Салех Аль‑Шехри.
А еще через пять минут саудовцы забили второй гол, автором которого стал Салем Аль‑Давсари.
В оставшееся время у Аргентины почти не было моментов, чтобы отыграться.
Аргентинцы не смогли продлить беспроигрышную серию, которая до встречи с Саудовской Аравией составляла 36 матчей. До повторения рекорда, который принадлежит Италии, «альбиселесте» не хватило одного матча.
Во втором туре Аргентина сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия встретится с Польшей. Оба матча пройдут 26 ноября.
Футбол. ЧМ-2022. Группа C
Аргентина — Саудовская Аравия 1:2
Голы: 1:0 Лионель Месси (пенальти) (10'), 1:1 Салех Аль Шехри (49'), 1:2 Слем Аль-Давсари (53') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро (Лисандро Мартинес, 59'), Николас Отаменди, Николас Тальяфико (Маркос Акунья, 71'), Родриго Де Пауль, Леандро Паредес (Энцо Фернандес Херемияс, 59'), Алехандро Гомес (Хулиан Альварес, 59'), Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария Саудовская Аравия: Слем Аль-Давсари, Салех Аль Шехри (Султан Аль-Ганам, 78'), Ферас Аль-Брикан (Хайтем Аири, 89'), Мохаммед Канно, Абдулела Аль-Мальки, Сальман Аль-Фаридж (Наваф Аль-Абид, 45'), Ясир Аль-Шахрани (Мохаммед Аль-Бурайк, 90'), Али Аль-Булайхи, Хассан Аль-Тамбакти, Сауд Абдул Хамид, Мохаммед Аль-Оваис Предупреждения: Абдулела Аль-Мальки (67'), Али Аль-Булайхи (75'), Слем Аль-Давсари (80'), Сауд Абдул Хамид (82'), Наваф Аль-Абид (88'), Мохаммед Аль-Оваис (90 + 2')