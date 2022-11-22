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    Аргентина — Саудовская Аравия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча первого тура группы C между сборными Аргентины и Саудовской Аравии

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    Сегодня в 13:00 по московскому времени в борьбу за Кубок мира вступает один из фаворитов чемпионата — сборная Аргентины. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Аргентина

    В 18-й раз в истории сборная Аргентины сыграет на финальном турнире чемпионата мира. Южноамериканцы являются двукратными обладателями трофея (1978, 1986) и намерены побороться за кубок в третий раз. «Бело-голубые» приехали в Катар в качестве одного из фаворитов турнира, команда Скалони находится в прекрасной форме и не проигрывает уже на протяжении 36-ти игра. До рекорда сборной Италии, которая не знала поражений в течение 37-ми матчей, южноамериканской команде осталось выиграть одну встречу.

    В Катар аргентинцы пробились достаточно уверенно. Основным конкурентом команды стали бразильцы, которые в итоге обошли «небесно-голубых», заняв первое место турнирной таблице. Подопечные Скалони вышли на чемпионат мира со второй позиции, набрав 39 очков в 17-ти встречах (11 побед, 6 ничьих, 0 поражений). В ноябре сборная Аргентины провела одну товарищескую игру с ОАЭ, в которой была одержана крупная победа (5-0).

    Саудовская Аравия

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    «Орлы пустыни» в шестой раз пробились в финальную часть чемпионата мира. На своем дебютном мундиале в 1994 году в США азиатская сборная дошла до 1/8 финала, установив личный рекорд. На четырех последующих чемпионатах мира саудиты завершали турнир на групповой стадии. Четыре года назад на мундиале в России сборная Саудовской Аравии попала в группу вместе с командами из России, Уругвая и Египта. В матче открытия чемпионата мира «орлы пустыни» крупно уступили россиянам (0-5), а во втором туре с минимальным счетом проиграли Уругваю (0-1), потеряв шансы на плей-офф. В ничего не решающем третьем туре сборная Саудовской Аравии одержала победу над Египтом (2-1) и завершила турнир на третьем месте в группе.

    В квалификации к Катару «орлы пустыни» успешно преодолели две стадии и добились прямого выхода на мундиаль. В заключительной части отбора саудиты выиграли группу в компании Японии, Австралии, Омана, Китая и Вьетнама. В ноябре сборная Саудовская Аравии сыграла три товарищеских матча — с Исландией (1-0), Панамой (1-1) и Хорватией (0-1).

    Личные встречи

    Команды имеют два матча в истории личных противостояний. Первая встреча произошла в 1992 году на Кубке Конфедераций, где аргентинцы обыграли соперника со счетом 3-1. В ноябре 2012 года сборные Аргентины и Саудовской Аравии сыграли вничью в товарищеском матче (0-0).

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони:

    — «Не могу сказать, что арабские команды ниже классом. Эквадор обыграл Катар, но победители были в отличной форме, как и Англия, которая является одной из топ-команд.

    Обязана ли Аргентина выиграть ЧМ? Нет, мы не обязаны выигрывать чемпионат мира. Мы собираемся соревноваться, играть. Мы надеемся, что аргентинцы и все остальные будут рады видеть команду, которая в первую очередь играет в футбол»

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия с коэффициентом 4.65.

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