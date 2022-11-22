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    Лионель МессиАргентина — Саудовская Аравия. Онлайн
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    Месси — в старте сборной Аргентины на матч ЧМ-2022 с Саудовской Аравией

    Аргентина — Саудовская Аравия: составы, прогноз, онлайн

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    Объявлены стартовые составы сборных Аргентины и Саудовской Аравии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Месси, Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

    Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.

    Матч Аргентина — Саудовская Аравия пройдет на поле стадиона «Лусаил Айконик» в Лусаиле, начало — 13:00 мск.

    С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке, следить за ходом игры — тут.

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