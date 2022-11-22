Аргентина — Саудовская Аравия: составы, прогноз, онлайн

Объявлены стартовые составы сборных Аргентины и Саудовской Аравии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Месси, Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.

Матч Аргентина — Саудовская Аравия пройдет на поле стадиона «Лусаил Айконик» в Лусаиле, начало — 13:00 мск.

С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке, следить за ходом игры — тут.