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    Аргентина — Саудовская Аравия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.11.2022 в 13:00 начнется матч в квартете C ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Саудовская Аравия

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    В 13:00 22.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Аргентина — Саудовская Аравия в квартете C ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Саудовская Аравия» — «Аргентина» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аргентина» — «Саудовская Аравия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.46.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аргентина»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Саудовская Аравия.

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