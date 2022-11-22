В 13:00 22.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квартете C ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Саудовская Аравия» — «Аргентина» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аргентина» — «Саудовская Аравия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.46 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аргентина»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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