начнут матч в 15:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 13.11.2022.

Последний матч между собой: «Балтика» — «Волгарь» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Волгарь» — «Балтика». Коэффициент ставки — 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Волгарь»).

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