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    «Балтика» переиграет астраханцев

    «Волгарь» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Первая лига, 13 ноября 2022 года

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    «Балтика»
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 15:00 мск. «Волгарь» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2022 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 15:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Волгарь»

    Эта команда является типичным середняком лиги. 8 место на текущий момент можно считать вполне логичной диспозицией.

    В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Волгарь» на выезде не оставил шансов молодым краснодарцам (0:2).

    Коэффициенты матча Волгарь — Балтика

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    Правда, у астраханцев все так же имеются трудности в плане реализации. В 17 матчах игроки команды забили всего 18 мячей.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Балтикой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков астраханцы выиграли лишь один раз при двух коллизиях.

    «Балтика»

    «Балтийцы» мечтают о РПЛ, и не скрывают этого. Команда Сергея Игнашевича сейчас вторая, но отставание от лидера сократилось до трех очков.

    В минувшем туре калининградцы как раз обыграли «Аланию» (2:1). Правда, до того «Балтику» захватил ничейный синдром.

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    • Вот только 8 побед в 17 матчах — явно мало для кандидата на повышение в классе. Между тем, «балтийцы» настроены решительно.

    Зато команда Игнашевича проиграла лишь один раз. Но с реализацией у калининградцев также все непросто.

    Прогноз и ставка

    На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Волгаря» — за 3.48.

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    «Волгарь» неплохо обороняется.

    «Балтика» борется за самые высокие места.

    Гости намерены закрепиться в дуэте лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.22.

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    «Волгарь» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» переиграет астраханцев
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