«Волгарь» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 15:00 мск. «Волгарь» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Эта команда является типичным середняком лиги. 8 место на текущий момент можно считать вполне логичной диспозицией.

В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Волгарь» на выезде не оставил шансов молодым краснодарцам (0:2).

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Правда, у астраханцев все так же имеются трудности в плане реализации. В 17 матчах игроки команды забили всего 18 мячей.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Балтикой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков астраханцы выиграли лишь один раз при двух коллизиях.

«Балтика»

«Балтийцы» мечтают о РПЛ, и не скрывают этого. Команда Сергея Игнашевича сейчас вторая, но отставание от лидера сократилось до трех очков.

В минувшем туре калининградцы как раз обыграли «Аланию» (2:1). Правда, до того «Балтику» захватил ничейный синдром.

Вот только 8 побед в 17 матчах — явно мало для кандидата на повышение в классе. Между тем, «балтийцы» настроены решительно.

Зато команда Игнашевича проиграла лишь один раз. Но с реализацией у калининградцев также все непросто.

Прогноз и ставка

На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Волгаря» — за 3.48.

«Волгарь» неплохо обороняется.

«Балтика» борется за самые высокие места .

Гости намерены закрепиться в дуэте лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.22.