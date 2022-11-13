«Волгарь»
Эта команда является типичным середняком лиги. 8 место на текущий момент можно считать вполне логичной диспозицией.
В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Волгарь» на выезде не оставил шансов молодым краснодарцам (0:2).
Коэффициенты матча Волгарь — Балтика
Правда, у астраханцев все так же имеются трудности в плане реализации. В 17 матчах игроки команды забили всего 18 мячей.
Матчи с «Балтикой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков астраханцы выиграли лишь один раз при двух коллизиях.
«Балтика»
«Балтийцы» мечтают о РПЛ, и не скрывают этого. Команда Сергея Игнашевича сейчас вторая, но отставание от лидера сократилось до трех очков.
В минувшем туре калининградцы как раз обыграли «Аланию» (2:1). Правда, до того «Балтику» захватил ничейный синдром.
Вот только 8 побед в 17 матчах — явно мало для кандидата на повышение в классе. Между тем, «балтийцы» настроены решительно.
Зато команда Игнашевича проиграла лишь один раз. Но с реализацией у калининградцев также все непросто.
Прогноз и ставка
На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Волгаря» — за 3.48.
«Волгарь» неплохо обороняется.
«Балтика»
Гости намерены закрепиться в дуэте лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.22.