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    Тен Хаг: Нужна команда, чтобы выигрывать трофеи

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1) в 16-м туре чемпионата Англии.

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    «В первом тайме мы играли довольно-таки хорошо и должны были забивать больше голов. Мы вели всего 1:0, а после перерыва имели отличный момент.

    Но два тайма никогда не бывают одинаковыми, и футбол меняется. "Фулхэм" стал играть все лучше и лучше, все больше доминировать, создавать моменты. У них получилось сравнять счет.

    Последние 10 минут остались за нами. Очень доволен нашей стойкостью и хладнокровием. Победа связана с верой в то, что всегда можно забить. Я очень рад, что снова сработала замена — речь не только про 11 игроков, нужна команда, чтобы выигрывать трофеи. А это то, чего мы хотим.

    Гол Гарначо — фантастика. Он показывает характер, который вам нужен. В стрессовой ситуации он работает, влияет на игру, верит. Я очень рад, что мы смогли воспитать молодого игрока. И это показывает, что когда футболисты заслуживают, они получают свои шансы.

    Он великолепен. Мне нравится, что у него большая вера. Еще с ним приятно работать. Он любит футбол», — цитирует голландца BBC.

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