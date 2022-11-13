«Болонья» — «Сассуоло»: счет 3:0, обзор голов

дома разгромилав матче 15-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме разницу сделал Михель Эбишер. Марко Арнаутович на старте второй половины удвоил результат, а ближе к концовке встречи Льюис Фергюсон довел дело до разгрома.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Сассуоло 3:0 Голы: 1:0 Михел Эбишер (30'), 2:0 Марко Арнаутович (51'), 3:0 Льюис Фергюсон (78') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Адама Сумаоро (Joaquin Sosa, 84'), Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис, Гари Медель (Никола Моро, 77'), Льюис Фергюсон, Михел Эбишер (Риккардо Орсолини, 68'), Николас Домингес, Роберто Сориано, Марко Арнаутович (Муса Бэрроу, 84') Сассуоло: Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти, Hamed Junior Traoré (Агустин Альварес Мартинес, 54'), Кристиан Торстведт (Матеус Энрике, 46'), Педро Обьянг (Доменико Берарди, 54'), Давиде Фраттези (Абдау Харрауи, 82'), Рожерио, Джанмарко Феррари, Кан Айхан, Йереми Тольян (Гиоргос Кирьякопулос, 66'), Андреа Консильи Предупреждение: Адама Сумаоро (16')

После этой победы «Болонья» набрала 19 очков и заняла 11-е место в Серии А, «Сассуоло» с 16 баллами идет 14-м.