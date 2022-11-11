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    «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 16-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Брентфордом»

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    Добро пожаловать на «Этихад», где в последнем туре АПЛ перед паузой на чемпионат мира в Катаре в гости к действующим чемпионам Англии приедет «Брентфорд». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтеcь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают вторую позицию в турнирной таблице АПЛ и отстают от лидирующего «Арсенала» на 2 балла. На данный момент у «Манчестер Сити» 32 балла по итогам 13-ти игр: 10 побед 2 ничьи и одно поражение. В предыдущем туре горожане в компенсированное время вырвали домашнюю победу у «Фулхэма» (2-1). Пропустивший несколько матчей из-за травмы Эрлинг Холанн вышел на замену во втором тайме и реализовал пенальти на 95-й минуте игры. Для норвежца этот гол стал уже 18-м в текущем сезоне. Благодаря этому успеху, «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в АПЛ до трех матчей.

    В среду «Манчестер Сити» проводил матч 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» (2-0). Победу горожанам принесли голы в исполнении Мареза и Альвареса на 53-й и 58-й минуте соответственно. В 1/8 финала подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с действующим обладателем трофея — «Ливерпулем».

    «Брентфорд»

    «Пчелы» по итогам 14-ти матчей занимают 11-ю позицию в таблице, набрав 16 очков. На счету подопечных Томаса Франка 3 победы, 7 ничьих и 4 поражения. В крайнем матче АПЛ «Брентфорд» упустил гостевую победу над «Ноттингем Форест» (2-2), пропустив на 90-й минуте игры в результате автогола защитника Занка. Для «пчел» эта ничья стала уже третьей за последние четыре матча. Последний раз в АПЛ «Брентфорд» побеждал почти месяц назад — в домашнем матче 11-го тура против «Брайтона» (1-1).

    В 1/16 финала Кубка английской лиги «Брентфорд» уступил аутсайдеру Лиги 2 — «Джиллингему». В основное время был зафиксирован ничейный счет (1-1), а в серии пенальти точнее были футболисты «Джиллингема».

    Личные встречи

    Ранее команды сыграли между собой только две встречи. В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дважды обыграл своего соперника с сухим счетом (1-0 в гостях и 2-0 дома).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд» с коэффициентом 2.17.

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