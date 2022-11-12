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    «Горожане» позволят отличится «пчелам»?

    «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Англии, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брентфорд»
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    Эрлинг Холанн
    В субботу, 12 ноября, в Манчестере на стадионе «Етихад» в рамках 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против лондонского «Брентфорда». Начало поединка намечено на 15:30 по мск. «Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Ноября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 15:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Манчестер Сити»

    По итогам 13 проведенных встреч «Манчестер Сити» набрал 32 балла, с которыми разместился на второй строке в турнирной таблице АПЛ, отставая от первого «Арсенала» на два пункта.

    У «горожан» пока что за всю турнирную дистанцию только одно поражение, состоявшееся месяц тому назад в гостевой игре с «Ливерпулем» 0:1. Также у них еще две ничьи и десять выигрышей.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брентфорд

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    Несколько дней тому назад дружина Гвардиолы на своем поле в рамках 1/16 финала Кубка Лиги переиграла со счетом 2:0 «Челси», а в последней игре чемпионата она дома с трудом справилась с «Фулхэмом» 2:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Отметим, что сейчас у «Сити» серия из четырех побед в различных турнирах. В родных же стенах в текущем розыгрыше АПЛ коллектив выиграл все семь проведенных матчей, забив в них 29 голов при семи пропущенных.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» провел 14 матчей и смог набрать в них 16 баллов, позволяющие команде находится на 11 строке в турнирной таблице. Правда, зону вылета она обходит лишь на четыре пункта.

    «Пчелы» в текущем первенстве смогли отпраздновать три виктории, четыре раз они уходили с поля поверженными и аж семь встреч завершили мировыми исходами, забили 21 гол, пропустили на три больше.

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    • Вот уже как четыре матча чемпионата лондонцы выиграть не могут, раз уступив в этом отрезке и трижды сыграв вничью. Накануне же они в поединке Кубка Лиги дома по пенальти проиграли «Джиллингему» из четвертого дивизиона.

    Вне родных стен «Брентфорд» в данном чемпионате еще не побеждал, расписав четыре мировые и трижды уступил, пропустив в этих играх 17 мячей при восьми забитых.

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл у «Брентфорда» оба раза — 2:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.16.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 20.00, ничья оценена — в 9.70.

    В данном противостоянии рискнем поставить на обмен забитыми мячами, ведь «пчелы» в текущем первенстве имеют вполне неплохую линию нападения, забившую уже 21 гол.

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    «Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. «Горожане» позволят отличится «пчелам»?
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