ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Обновленное трио: «Арсенал», «Ман Сити» и ...?

    АПЛ: Итоги 15-го тура

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ливерпуль Лидс Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ЯпонииВ ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи» Ханс-Дитер ФликВ ожидании ЧМ-2022. Первый бенефис Флика «Реал» — «Ливерпуль»Игра на выбывание. ПСЖ сразится с «Баварией», а «Реал» и «Ливерпуль» повторят прошлогодний финал
  • 15:06
    • «Адмирал» прервал беспроигрышную серию СКА
  • 14:55
    • Президент «Урала»: Не уверен, что Дзюба может давать результат в российском футболе
  • 14:46
    • «Динамо» проиграло «Амуру» в Хабаровске
  • 13:42
    • Сборная Узбекистана получит очки за матч с Россией
  • 11:48
    • Азар может перейти в «Ньюкасл»
  • 11:39
    • Чистяков поедет с «Зенитом» на матч с «Торпедо»
  • 11:10
    • В «Сочи» отреагировали на информацию о назначении Кержакова главным тренером
    Все новости спорта
    «Ньюкасл» — в Топ-3 АПЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ньюкасл» — в Топ-3 АПЛ
    «Арсенал» и «Сити» продолжают заочную борьбу за лидерство. На 3 строчку поднялся «Ньюкасл». Уступить пришлось «Тоттенхэму». МЮ, «Челси» и «Ливерпуль» пока мечтают о Топ-3

    Изменения в турнирной таблице

    На 3 место английской Премьер-лиги поднялся «Ньюкасл». С этой позиции «Юнайтед» сместил «Тоттенхэм».

    «Челси» потерял 6 место и пропустил вперед «Брайтон». Сами «аристократы» занимают 7 строчку.

    Календарь и таблица АПЛ

    Выше на позицию поднялся «Ливерпуль». Мерсисайдцы с 9-й строчки взлетели на 8-ю.

    Коснулись изменения и зоны вылета. «Лестер» с 18-й строчки взлетел на 14-е место. А в опасности теперь оказался «Саутгемптон», который и занял место «Лестера» среди аутсайдеров.

    Чемпионская гонка

    Тур 33-й и 26 апреля и отложенная игра тура 12-го. Дата неизвестна. Два матча, которые так ждут все поклонники АПЛ. А именно противостояние «Арсенала» и «Манчестер Сити».

    «Пушкари» идут на первом месте. У лондонского коллектива 34 очка. «Арсенал» в этом сезоне одержал 11 побед, 1 ничью и потерпел 1 поражение.

  • Трансферный дайджест. 1—7 ноября
  • Беллингем в «Ливерпуле», Месси в МЛС, Троссар в «Челси» и другие трансферные слухи недели
  • Вчера

    • Лондонское дерби. 15-й тур. «Арсенал» играет на вызде против «Челси». И... побеждает со счётом 1:0. Гол забил Дос Сантос Магальяйнс. «Челси» после этого поражения опустился на 7 место. В активе «аристократов» 21 балл.

    За «Арсеналом» пытается угнаться МС. «Небесно-голубые» едва вырвали победу у «Фулхэма» (2:1). В составе «горожан» отличились Альварес и Холанн. Таким образом «Манчестер Сити» набра 32 очка.

    Битва за Топ-3

    На 3 строчку АПЛ поднялся «Ньюкасл». «Сороки» заработали 27 баллов после победы над «Саутгемптоном» (4:1).

    Дальше идет «Тоттенхэм». У лондонцев 26 пунктов.«Шпоры» в минувшем туре потерпели фиаско от «Ливерпуля» (1:2). К слову, «мерсисайдцы» занимают 8 место с 19 очками.

    Мохаммед Салах
    globallookpress.com

    Закрепиться в первой пятерке не смог МЮ. Да, «красные дьяволы» остались в Топ-5, но проиграли «Астон Вилле» (1:3).

    Тур № 16

    Следующий тур будет последним в АПЛ перед паузой. Перерыв будет связан с играми на чемпионате мира в Катаре.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Ну а пока все внимание к матчам 16 тура. Игры пройдут 12 и 13 ноября. «Арсенал» отправится в гости к «Вулверхэмптону». «Ман Сити» дома примет «Брентфорд».

    У «Ливерпуля» будет игра с «Саутгемптоном». У «Тоттенхэма» — с «Лидсом». А у МЮ — с «Фулхэмом».

    Все прогнозы на АПЛ

    Центральный поединок тура — «Ньюкасл» — «Челси». Он пройдет в субботу, 12 ноября. Возобновятся игры АПЛ 26 декабря.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры