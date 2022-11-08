Обновленное трио: «Арсенал», «Ман Сити» и ...?

«Арсенал» и «Сити» продолжают заочную борьбу за лидерство. На 3 строчку поднялся «Ньюкасл». Уступить пришлось «Тоттенхэму». МЮ, «Челси» и «Ливерпуль» пока мечтают о Топ-3

Изменения в турнирной таблице

На 3 место английской Премьер-лиги поднялся «Ньюкасл». С этой позиции «Юнайтед» сместил «Тоттенхэм».

«Челси» потерял 6 место и пропустил вперед «Брайтон». Сами «аристократы» занимают 7 строчку.

Календарь и таблица АПЛ

Выше на позицию поднялся «Ливерпуль». Мерсисайдцы с 9-й строчки взлетели на 8-ю.

Коснулись изменения и зоны вылета. «Лестер» с 18-й строчки взлетел на 14-е место. А в опасности теперь оказался «Саутгемптон», который и занял место «Лестера» среди аутсайдеров.

Чемпионская гонка

Тур 33-й и 26 апреля и отложенная игра тура 12-го. Дата неизвестна. Два матча, которые так ждут все поклонники АПЛ. А именно противостояние «Арсенала» и «Манчестер Сити».

«Пушкари» идут на первом месте. У лондонского коллектива 34 очка. «Арсенал» в этом сезоне одержал 11 побед, 1 ничью и потерпел 1 поражение.

Лондонское дерби. 15-й тур. «Арсенал» играет на вызде против «Челси». И... побеждает со счётом 1:0. Гол забил Дос Сантос Магальяйнс. «Челси» после этого поражения опустился на 7 место. В активе «аристократов» 21 балл.

За «Арсеналом» пытается угнаться МС. «Небесно-голубые» едва вырвали победу у «Фулхэма» (2:1). В составе «горожан» отличились Альварес и Холанн. Таким образом «Манчестер Сити» набра 32 очка.

Битва за Топ-3

На 3 строчку АПЛ поднялся «Ньюкасл». «Сороки» заработали 27 баллов после победы над «Саутгемптоном» (4:1).

Дальше идет «Тоттенхэм». У лондонцев 26 пунктов.«Шпоры» в минувшем туре потерпели фиаско от «Ливерпуля» (1:2). К слову, «мерсисайдцы» занимают 8 место с 19 очками.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Закрепиться в первой пятерке не смог МЮ. Да, «красные дьяволы» остались в Топ-5, но проиграли «Астон Вилле» (1:3).

Тур № 16

Следующий тур будет последним в АПЛ перед паузой. Перерыв будет связан с играми на чемпионате мира в Катаре.

Ну а пока все внимание к матчам 16 тура. Игры пройдут 12 и 13 ноября. «Арсенал» отправится в гости к «Вулверхэмптону». «Ман Сити» дома примет «Брентфорд».

У «Ливерпуля» будет игра с «Саутгемптоном». У «Тоттенхэма» — с «Лидсом». А у МЮ — с «Фулхэмом».

Все прогнозы на АПЛ

Центральный поединок тура — «Ньюкасл» — «Челси». Он пройдет в субботу, 12 ноября. Возобновятся игры АПЛ 26 декабря.