Конор Макгрегор хочет стать владельцем «Ливерпуля»

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весовых категориях ирландецзаявил, что хочет приобрести

Ранее стало известно, что американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу.

«С удовольствием возьмусь за это! Я запросил информацию, как только услышал о возможности купить "Ливерпуль". Какой поворот событий! Какой клуб!», — написал Макгрегор в соцсетях.

В мае этого года Forbes оценил «Ливерпуль» более чем в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в 12 раз превышает сумму, за которую FSG приобрела клуб в 2010 году.

Состояние Макгрегора оценивается в 252 миллиона долларов.