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    Конор Макгрегор хочет стать владельцем «Ливерпуля»

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    Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что хочет приобрести «Ливерпуль».

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    Ранее стало известно, что американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу.

    «С удовольствием возьмусь за это! Я запросил информацию, как только услышал о возможности купить "Ливерпуль". Какой поворот событий! Какой клуб!», — написал Макгрегор в соцсетях.

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    • В мае этого года Forbes оценил «Ливерпуль» более чем в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в 12 раз превышает сумму, за которую FSG приобрела клуб в 2010 году.

    Состояние Макгрегора оценивается в 252 миллиона долларов.

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