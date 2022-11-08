Блаттер: Выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022 был ошибкой

Бывший президент ФИФАрассказал, что чемпионат мира 2022 года должен был пройти в, а не в

«Выбор Катара был ошибкой. В то время мы фактически договорились в исполкоме, что Россия должна получить ЧМ-2018, а США — ЧМ-2022.

Было бы жестом мира, если бы два давних политических оппонента принимали ЧМ один за другим.

Однако за неделю до решающего конгресса ФИФА Платини позвонил мне и сказал, что наш план не будет реализован. Мишель был приглашен во дворец президента Саркози, который накануне провел обед с наследным принцем Катара. Саркози попросил Платини: "Попробуйте сделать что-то для Катара, когда будет выбираться хозяин чемпионата мира".

Платини задал мне вопрос, что бы сделал я, если бы мой президент попросил меня о чем-то. Но я ответил, что никогда об этом не задумывался, ведь в Швейцарии нет президента. В общем, именно так и получилось: благодаря голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Разумеется, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у Франции истребители на $ 14,6 млрд.

Катар — слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для нее.

Для меня ясно: Катар — это ошибка. Выбор был плохим. Но что меня интересует: почему новый президент ФИФА Джанни Инфантино живет в Катаре? Он не может быть главой местного оргкомитета чемпионата мира. Это не его работа. Для этого есть два оргкомитета — местный и от ФИФА», — приводит слова Блаттера Tages-Anzeiger.