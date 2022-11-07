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    Главный тренер «Ахмата»: Знали, что Чистяков уязвим под прессингом, может допустить потерю мяча

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о скандале вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

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    Футболист был отстранен от тренировок с главной командой «Зенита» после голевой ошибки в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    Сообщалось, что руководство клуба подозревает его в намеренно плохой игре и в том, что он ведет переговоры о трансфере с клубом из Чечни.

  • Источник: Руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом»
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    • «Играть конкретно под Чистякова задачи не было. Была задача прессинговать обоих центральных защитников.

    Перед матчами мы всегда готовим аналитику. В ней было указано, что у Чистякова есть слабая сторона: он уязвим под прессингом, может допустить потерю мяча.

    Парень просто ошибся под прессингом. Обороне "Зенита" в целом структурно некомфортно, когда их накрывают вверху. Слава богу, для нас все получилось хорошо.

    А разговоры о том, что Чистяков вел переговоры с "Ахматом"… Мягко выражаясь, это неправильно. Он на самом деле хороший защитник. Но бывают несчастные случаи.

    Сафонов вот в прошедшем матче с "Факелом" делал передачу и ошибся. Это значит, что "Факел" ведет переговоры с Сафоновым?» — сказал Ташуев в эфире «Коммент.Live».

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