Главный тренер «Ахмата»: Знали, что Чистяков уязвим под прессингом, может допустить потерю мяча

Главный тренервысказался о скандале вокруг защитника

Футболист был отстранен от тренировок с главной командой «Зенита» после голевой ошибки в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Сообщалось, что руководство клуба подозревает его в намеренно плохой игре и в том, что он ведет переговоры о трансфере с клубом из Чечни.

«Играть конкретно под Чистякова задачи не было. Была задача прессинговать обоих центральных защитников.

Перед матчами мы всегда готовим аналитику. В ней было указано, что у Чистякова есть слабая сторона: он уязвим под прессингом, может допустить потерю мяча.

Парень просто ошибся под прессингом. Обороне "Зенита" в целом структурно некомфортно, когда их накрывают вверху. Слава богу, для нас все получилось хорошо.

А разговоры о том, что Чистяков вел переговоры с "Ахматом"… Мягко выражаясь, это неправильно. Он на самом деле хороший защитник. Но бывают несчастные случаи.

Сафонов вот в прошедшем матче с "Факелом" делал передачу и ошибся. Это значит, что "Факел" ведет переговоры с Сафоновым?» — сказал Ташуев в эфире «Коммент.Live».