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    Коман — о «ПСЖ» в 1/8 финала Лиге чемпионов: Это мог бы быть финал

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    Нападающий «Баварии» Кингсли Коман оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мюнхенский клуб сыграет против «Пари Сен-Жермен».

    Кингсли Коман
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    Кингсли Коман

    Первая игра пройдет во Франции 14 февраля 2023 года, ответный матч состоится в Германии 8 марта.

    «Это мог бы быть финал. Но это нормально, мы должны принять все как есть. Нам противостоит очень сильный соперник с исключительной индивидуальностью.

    В финале 2020 года мы победили, в 2021 году немного провалились в четвертьфинале, так что теперь снова наша очередь», — цитирует TuttoMercato Комана.

    «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» сойдутся друг с другом в третий раз за последние четыре сезона.

    У «Пари Сен-Жермен» шесть побед в очных встречах против пяти у «Баварии», но при этом в трех из последних четырех матчей выиграла немецкая команда.

    Первые восемь из всех этих игр пришлись на групповые этапы Лиги чемпионов УЕФА, а три оставшиеся — на последующие стадии.

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