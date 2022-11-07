Коман — о «ПСЖ» в 1/8 финала Лиге чемпионов: Это мог бы быть финал

Нападающийоценил жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мюнхенский клуб сыграет против

Первая игра пройдет во Франции 14 февраля 2023 года, ответный матч состоится в Германии 8 марта.

«Это мог бы быть финал. Но это нормально, мы должны принять все как есть. Нам противостоит очень сильный соперник с исключительной индивидуальностью.

В финале 2020 года мы победили, в 2021 году немного провалились в четвертьфинале, так что теперь снова наша очередь», — цитирует TuttoMercato Комана.

«Бавария» и «Пари Сен-Жермен» сойдутся друг с другом в третий раз за последние четыре сезона.

У «Пари Сен-Жермен» шесть побед в очных встречах против пяти у «Баварии», но при этом в трех из последних четырех матчей выиграла немецкая команда.

Первые восемь из всех этих игр пришлись на групповые этапы Лиги чемпионов УЕФА, а три оставшиеся — на последующие стадии.