«Енисей» обыграл «Кубань» в Красноярске

В составе хозяев отличились Идрис Умаев и Егор Иванов.
Единственный мяч в составе гостей забил Нури Абдоков на 81-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Кубань 2:1
Голы: 1:0 Идрис Умаев (73'), 2:0 Егор Иванов (76'), 2:1 Нури Абдоков (82') Енисей: Станислав Антипин, Bardybakhin V., Херман Феррейра, Никита Глушков (Валерий Кичин, '), Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин (Денис Самойлов, 85'), Александр Масловский, Андрей Окладников, Razdorskikh N. (Идрис Умаев, 66'), Stezhko V. Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков (Rybin A., 82'), Игорь Безденежных, Иван Хомуха, Георгий Махатадзе (Андреа Чуканов, 37'), Даниил Родин (Yugaldin D., 82'), Shchetkin A., Максим Сидоров, Сослан Таказов, Tkachuk D., Дзамболат Цаллагов (Арсен Адамов, 58') Предупреждения: Херман Феррейра (51'), Андреа Чуканов (52'), Валерий Кичин (74'), Игорь Безденежных (90+2')
«Енисей» занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков. «Кубань» находится на 15-м месте (16 очков).
В следующем туре «Кубань» встретится с «Нефтехимиком» на домашнем стадионе, «Енисей» в гостях сыграет с «Рубином».