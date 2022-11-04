ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииВ ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии»
  • 20:57
    • «Химки» обыграли «Оренбург», прервав серию из 15 матчей без побед
  • 00:26
    • Гладбахская «Боруссия» дома выиграла у «Штутгарта»
  • 19:12
    • В Лиге Европы выбрали лучшего игрока недели
    Все новости спорта

    Анчелотти получил награду «Лев спорта 2022 года»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти был награжден премией «Лев спорта 2022 года» за спортивные достижения прошлого сезона.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Это следствие фантастического и незабываемого года. Мы достигли чего-то важного и уникального. Между нами была впечатляющая связь. Мы учли ценности, которые отличали "Реал" и сделали его лучшим клубом в истории. Я нахожусь в фантастическом клубе, а Мадрид — фантастический город», — цитирует итальянца пресс-служба «галактикос».

    В прошлом сезоне «Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов. На старте сезона 2022/2023 клуб одержал победу в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» прервет домашнюю серию «Сочи»?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Ахмат» продолжит проигрывать «Зениту» в Петербурге?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Остановит ли «Герта» «Баварию»?
  • «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бивол — Рамирес
  • Бокс
  • Сегодня в 23:50
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры