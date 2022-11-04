Анчелотти получил награду «Лев спорта 2022 года»

Главный тренер мадридского «Реала»был награжден премией «Лев спорта 2022 года» за спортивные достижения прошлого сезона.

«Это следствие фантастического и незабываемого года. Мы достигли чего-то важного и уникального. Между нами была впечатляющая связь. Мы учли ценности, которые отличали "Реал" и сделали его лучшим клубом в истории. Я нахожусь в фантастическом клубе, а Мадрид — фантастический город», — цитирует итальянца пресс-служба «галактикос».

В прошлом сезоне «Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов. На старте сезона 2022/2023 клуб одержал победу в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.