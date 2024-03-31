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    Кто подтолкнет соперника к зоне вылета?

    «Сельта» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Примера, 31 марта 2024 года

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    «Сельта» — фаворит матча
    В рамках 30-го тура чемпионата Испании 31 марта пройдет матч «Сельта» — «Райо Вальекано». Начало — 15:00 (мск). «Сельта» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Марта 2024 года

    «Сельта»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей Ла Лиги «Сельта» занимает 17-е место с 27 очками и разницей мячей 32-44.

    Команда на пять баллов опережает зону вылета, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Сельта — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре сумел одержать победу. Ему на выезде удалось оставить ни с чем «Севилью» — 2:1.

    Эта победа стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.

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    Не сыграют: де ла Торре, Тапиа, Сведберг, Ристич, Карлос Дотор, Айду — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Сельта» одержала две победы при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты не позволяют «Кельтам» серьезно оторваться от зоны вылета, поэтому грядущий поединок может стать отличной возможностью, чтобы это сделать.

    Йорген Странд Ларсен — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 10-ю голами.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 15-е место с 29 очками. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 38 пропущенных.

    Команда на пять очков опережает зону вылета, поэтому переживает самый разгар борьбы за выживание в элите испанского футбола.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре мадридцы одержали победу. На своем поле они обыграли «Бетис» (2:0), забив два безответных мяча.

    Эта победа прервала безвыигрышную серию «Пчел» в 10 поединков, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Испании.

    Не сыграют: Кике Перес, Диего Мендес — травмы. Дисквалифицированы — Лежен и Рауль де Томас.

    Состояние команды: в 11 последних поединках в разных турнирах «Райо Вальекано» один раз победил при семи поражениях и трех ничьих.

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    Словом, команда демонстрирует слабую форму, но, возможно, успех в прошлом туре стал тем трамплином, на котором она выпрыгнет вверх по таблице.

    Альваро Гарсия — лучший бомбардир команды в испанском первенстве с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Сельты» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Райо Вальекано» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» хотя бы один соперник не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.35, победа «Райо Вальекано» — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Галисийцы часто не только забивают сами, но и регулярно пропускают.

    И то, что в шести из восьми последних поединков гости неизменно забивали, говорит об их высоких шансах снова отличиться голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Кто подтолкнет соперника к зоне вылета?
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