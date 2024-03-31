«Сельта»
Турнирное положение: По итогам 29 матчей Ла Лиги «Сельта» занимает 17-е место с 27 очками и разницей мячей 32-44.
Команда на пять баллов опережает зону вылета, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.
Сельта — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре сумел одержать победу. Ему на выезде удалось оставить ни с чем «Севилью» — 2:1.
Эта победа стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.
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Не сыграют: де ла Торре, Тапиа, Сведберг, Ристич, Карлос Дотор, Айду — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Сельта» одержала две победы при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты не позволяют «Кельтам» серьезно оторваться от зоны вылета, поэтому грядущий поединок может стать отличной возможностью, чтобы это сделать.
Йорген Странд Ларсен — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 10-ю голами.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 15-е место с 29 очками. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 38 пропущенных.
Команда на пять очков опережает зону вылета, поэтому переживает самый разгар борьбы за выживание в элите испанского футбола.
Последние матчи: в предыдущей игре мадридцы одержали победу. На своем поле они обыграли «Бетис» (2:0), забив два безответных мяча.
Эта победа прервала безвыигрышную серию «Пчел» в 10 поединков, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Испании.
Не сыграют: Кике Перес, Диего Мендес — травмы. Дисквалифицированы — Лежен и Рауль де Томас.
Состояние команды: в 11 последних поединках в разных турнирах «Райо Вальекано» один раз победил при семи поражениях и трех ничьих.
Словом, команда демонстрирует слабую форму, но, возможно, успех в прошлом туре стал тем трамплином, на котором она выпрыгнет вверх по таблице.
Альваро Гарсия — лучший бомбардир команды в испанском первенстве с шестью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Сельты» было забито больше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей «Райо Вальекано» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» хотя бы один соперник не забивал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.35, победа «Райо Вальекано» — в 4.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Галисийцы часто не только забивают сами, но и регулярно пропускают.
И то, что в шести из восьми последних поединков гости неизменно забивали, говорит об их высоких шансах снова отличиться голами.
Ставка: обе команды забьют за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20