«Фейенорд» и «Мидтьюлланд» вышли в плей-офф ЛЕ, «Лацио» вылетел в стыки ЛК

Римскийпотерпел выездное поражение от(0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

На 64-й минуте счет в матче открыл мексиканский нападающий хозяев Сантьяго Хименес.

Футбол. Лига Европы. Группа F Фейеноорд — Лацио 1:0 Гол: 1:0 Сантьяго Хименес (64') Фейеноорд: Юстин Бейло, Лютсхарел Гертрейда, Гернот Траунер, Давид Ганцко, Маркос Лопес (Квилиндсхи Хартман, 46'), Квинтен Тимбер (Матс Виффер, 90'), Себастьян Шиманьски, Оркун Кёкчю, Явайро Дилросун, Данило (Сантьяго Хименес, 63'), Игор Пайшао (Патрик Волемарк, 72') Лацио: Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 63'), Фелипе Андерсон, Маттео Канчелльери (Лука Ромеро, 81'), Тома Башич (Матиас Весино, 67'), Маркос Антониу (Данило Катальди, 67'), Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай, Патрисио Габбарон, Николо Казале, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 46'), Иван Проведель Предупреждения: Мануэль Лаццари (32'), Маттиа Цаканьи (52'), Педро Родригес (77'), Маттео Канчелльери (79'), Сантьяго Хименес (87'), Патрисио Габбарон (87'), Квинтен Тимбер (87'), Адам Марушич (87'), Иван Проведель (89'), Лука Ромеро (90 + 5'), Лука Ромеро (90 + 6')

В другом матче группы F датский «Мидтьюлланд» одержал домашнюю победу над австрийским «Штурмом» — 2:0.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Андерс Дрейер, поразивший ворота соперника на 15-й и 72-й минутах.

Оба раза ему ассистировал нападающий Густав Исаксен.

Футбол. Лига Европы. Группа F Мидтьюлланн — Штурм 2:0 Голы: 1:0 Андерс Драйер (15'), 2:0 Андерс Драйер (72') Мидтьюлланн: Йонас Лоссль, Йоэль Андерссон, Стефан Гартенманн, Эрик Святченко (Жуниньо, 89'), Паулинью (Николас Дюр, 66'), Кристофер Ольссон, Дамиан Эмилиано Мартинес, Эвандер Феррейра (Оливер Сёренсен, 66'), Густав Исаксен, Андерс Драйер (Gustav Christensen, 90'), Эдвард Чилуфя (Вальдемар Бюсков Андреасен, 66') Штурм: Вильям Бёвинг Вик (Эмануэль Эмегха, 46'), Албиан Аети (Якоб Янтшер, 74'), Отар Китеишвили (Манприт Саркария, 80'), Александер Прасс, Томи Хорват, Йон Горенц-Станкович, Амаду Данте (Давид Шнегг, 46'), Грегори Вютрих, Давид Аффенгрубер (Александар Боркович, 80'), Юсуф Газибегович, Йорг Зибенхандль Предупреждения: Эвандер Феррейра (28'), Отар Китеишвили (30'), Амаду Данте (33'), Давид Шнегг (55'), Эрик Святченко (88'), Эмануэль Эмегха (88'), Кристофер Ольссон (90 + 4')

По итогам шести туров в квартете F на первом месте финишировал «Митьюлланд» (8 очков) и вышел в плей-офф турнира. На втором месте расположился «Фейеноорд» (8), который также прошел дальше в ЛЕ.

В свою очередь, находящийся на третьем месте «Лацио» (8) теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе G азербайджанский «Карабах» на своем поле сыграл вничью с немецким «Фрайбургом» — 1:1.

На 25-й минуте нападающий гостей Нильс Петерсен реализовал пенальти.

На 62-й минуте прямую красную карточку получил колумбийский нападающий Кевин Давид Медина Рентерия.

А в компенсированное время ганский форвард Овусу Квабена сравнял счет.

Футбол. Лига Европы. Группа G Карабах — Фрайбург 1:1 Голы: 0:1 Нильс Петерсен (пенальти) (25'), 1:1 Овусу Квабена (90 + 1') Карабах: Шахрудин Магомедалиев, Марко Вешович (Аббас Гусейнов, 88'), Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Elvin Jafarguliyev (Турал Байрамов, 88'), Марко Янкович (Жулио Ромау, 88'), Ришард Алмейда (Муса Гурбанлы, 87'), Кади Малиновски, Рамиль Шейдаев (Максим Медведев, 63'), Овусу Квабена, Абделла Зубир Фрайбург: Лукас Хёлер (Винченцо Грифо, 84'), Нильс Петерсен, Ноа Вайсхаупт (У Ен Чон, 72'), Роберт Вагнер, Янник Кайтель, Кевин Шаде (Роланд Шаллаи, 62'), Кристиан Гюнтер (Лукас Кюблер, 46'), Кевен Шлоттербек, Кильянн Сильдийя, Юго Сике (Маттиас Гинтер, 72'), Ноа Атуболу Предупреждения: Бахлул Мустафазаде (24'), Кевин Шаде (34'), Марко Янкович (48'), Кади Малиновски (55'), Янник Кайтель (64'), Кевен Шлоттербек (74'), Жулио Ромау (90 + 3') Удаление: Кевин Медина (62')

В другом матче группы греческий «Олимпиакос» потерпел домашнее поражение от французского «Нанта» — 0:2.

На 79-й минуте счет открыл египетский нападающий Мостафа Мохамед, которому ассистировал полузащитник Людовик Блас. А на 90-й минуте отличился уже Блас с передачи Мохамеда.

Футбол. Лига Европы. Группа G Олимпиакос — Нант 0:2 Голы: 0:1 Мостафа Мохамед (79'), 0:2 Людовик Блас (90') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Атанасиос Андруцос, Alexios Kalogeropoulos (Пап Абу Сиссе, 60'), Панайотис Рецос, Мариус Врусаи (Шиме Врсалько, 46'), Андреас Бухалакис, Пьер Кунде Малонг, Джош Боулер (Пипа, 85'), Юссеф Эль-Араби (Anastasios Sapountzis, 46'), Хван Ый Чо, Абубакар Камара (Марсело, 69') Нант: Мостафа Мохамед, Эванн Гессан (Маркус Коко, 80'), Игнатиус Кнеп Ганаго (Кадер Бамба, 73'), Моузес Саймон (Людовик Блас, 46'), Самуэль Мутуссами (Педро Чиривелья, 73'), Мусса Сиссоко, Фабио да Силва (Деннис Аппиа, 5'), Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Себастьен Коркия, Альбан Лафон Предупреждения: Жан-Шарль Кастеллетто (49'), Самуэль Мутуссами (68'), Панайотис Рецос (90 + 3')

«Нант» набрал 9 очков занял второе место в группе G, а «Карабах» опустился на третью строчку (8 очков).

В плей-офф Лиги Европы вышли «Фрайбург» (14 очков), с первого места, и «Нант». «Карабах» отправляется в Лигу конференций.