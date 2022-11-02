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    Салах: Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд

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    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (2:0).

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем — вот и все.

    Результат для нас — хороший. Надеюсь, он придаст нам уверенности в собственных силах. Нам нужно будет сосредоточиться на игре у себя в лиге.

    В конце концов, мы добились очень важного для нас результата. Мы хорошо сыграли против сильной команды», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    По итогам группового этапа команды набрали по 15 очков, но по доп.показателем первое место в квартете А сохранили неаполитанцы.

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