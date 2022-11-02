Салах: Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд

Форвардпрокомментировал результат матча группового турнира Лиги чемпионов против(2:0).

«Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем — вот и все.

Результат для нас — хороший. Надеюсь, он придаст нам уверенности в собственных силах. Нам нужно будет сосредоточиться на игре у себя в лиге.

В конце концов, мы добились очень важного для нас результата. Мы хорошо сыграли против сильной команды», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа команды набрали по 15 очков, но по доп.показателем первое место в квартете А сохранили неаполитанцы.