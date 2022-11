Клопп получил муниципальную награду Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля»получил награду «Свободы города Ливерпуля», сообщила пресс-служба «мерсисайдцев».

Эта премия вручается муниципалитетом города ценному члену общества, а также знаменитости или высокопоставленному деятелю. Специалист оказался в списке номинантов в июле. Церемония вручения состоялась в среду, 2 ноября.

Jürgen Klopp has been officially awarded the Freedom of the City of Liverpool.

Congratulations, boss ❤️ pic.twitter.com/hzQE3Ipmdd