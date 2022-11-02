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    Клопп получил муниципальную награду Ливерпуля

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил награду «Свободы города Ливерпуля», сообщила пресс-служба «мерсисайдцев».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Эта премия вручается муниципалитетом города ценному члену общества, а также знаменитости или высокопоставленному деятелю. Специалист оказался в списке номинантов в июле. Церемония вручения состоялась в среду, 2 ноября.

    Клопп является тренером «Ливерпуля» с 2015 года и за это время выиграл с клубом 7 трофеев.

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