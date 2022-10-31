ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруно ГимараэсВсего за год «Ньюкасл» превратился из аутсайдера АПЛ в команду топ-4. Но дело не только в нефтедолларах
  • 22:36
    • «Рома» одержала волевую победу над «Вероной»
  • 21:19
    • «Локомотив» минимально выиграл у минского «Динамо»
  • 20:40
    • Агент Погба подтвердил, что игрок пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
  • 18:44
    • Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
    Все новости спорта

    Клопп: «Наполи» в невероятной форме, но я готов к матчу с ними

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Ливерпуль Футбол Англии Лига чемпионов Футбол Италии Наполи
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое на домашний матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды уже вышли в 1/8 финала ЛЧ. Напомним, что в 1-м туре «Наполи» разгромил «Ливерпуль» в Неаполе со счетом 4:1.

    «Если вы следите за футболом, то знаете, что "Наполи" в невероятной форме. Возможно, в лучшей форме среди европейских клубов в данный момент. Это не очень подходящий матч для масштабной ротации.

    Люди смотрят на меня и говорят, что я устал, но это не так. Я не могу этим оправдываться. Я здесь не только, когда все хорошо. Я отдам все, что у меня есть. Я готов к матчу с "Наполи".

    У нас не хватает нескольких классных игроков из-за травм. Надо пройти через это. Есть хорошие моменты, но плохие времена тоже случаются», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Монца» «Болонью»?
  • «Монца» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Позволит ли «Хетафе» подняться «Эльче» со дна?
  • «Эльче» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Питтсбург» будет клубом, который вклинится в беспроигрышную серию «Бостона»
  • «Питтсбург» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры