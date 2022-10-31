Клопп: «Наполи» в невероятной форме, но я готов к матчу с ними

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое на домашний матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

Обе команды уже вышли в 1/8 финала ЛЧ. Напомним, что в 1-м туре «Наполи» разгромил «Ливерпуль» в Неаполе со счетом 4:1.

«Если вы следите за футболом, то знаете, что "Наполи" в невероятной форме. Возможно, в лучшей форме среди европейских клубов в данный момент. Это не очень подходящий матч для масштабной ротации.

Люди смотрят на меня и говорят, что я устал, но это не так. Я не могу этим оправдываться. Я здесь не только, когда все хорошо. Я отдам все, что у меня есть. Я готов к матчу с "Наполи".

У нас не хватает нескольких классных игроков из-за травм. Надо пройти через это. Есть хорошие моменты, но плохие времена тоже случаются», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.