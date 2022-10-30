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    Соболев: Мне не так важны голы, сейчас уже немного повзрослел

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Согласен, что был напряженный поединок. Удивлен, что много моментов не реализовали, могли забивать больше.

    "Торпедо" хорошая команда. Это дерби. Повторюсь, что мы не реализовали свои же моменты. Погода? Да нормально, я сибиряк. Особо не обращаю на это внимание.

    Почему не отличаюсь перфомансами, когда забиваю? Я не думаю об этом никогда. Это не моя история.

    Мне не так важны голы, сейчас уже немного повзрослел. Главное, чтобы мы забирали три очка», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    В этом сезоне на счету нападающего 7 голов и 7 результативных передач в 14 матчах в РПЛ.

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