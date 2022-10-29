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    Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локо» в столичном дерби

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор голоа

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    Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от столичного ЦСКА (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Обляков пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника. Армейцы забрали подбор, Карраскаль мягко навесил во вратарскую — Хесус Медина набежал и головой переправил мяч в сетку.

    На пятой добавленной минуте армейцы остались в меньшинстве. Ушаков в подкате прыгнул в ноги Едваю и получил вторую жёлтую карточку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — ЦСКА 0:1
    Голы: 0:1 Medina J. (22'), : (89') Локомотив: Дмитрий Баринов, Гилерме, Вильсон Изидор (Марко Раконьяц, 64'), Тин Едвай, Франсуа Камано (Гирано Керк, 64'), Артём Карпукас, Станислав Магкеев, Константин Марадишвили (Даниил Куликов, 81'), Антон Миранчук, Максим Ненахов (Дмитрий Живоглядов, 46'), Наир Тикнизян ЦСКА: Akinfeev I., Carrascal J., Chalov F. (Zabolotnyi A., 85'), Gajic M., Lukin M., Medina J. (Ushakov E., 82'), Mendez V. (Ermakov N., 46'), Mukhin M. (Bruno Fuchs, 82'), Oblyakov I., Willyan, Zaynutdinov B. Предупреждения: Zaynutdinov B. (12'), Mendez V. (45+1'), Дмитрий Живоглядов (67'), Ushakov E. (90+3'), Carrascal J. (90+3'), Ushakov E. (90+6')

    Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе. «Локомотив» с 12 очками остался на 14-м месте.

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