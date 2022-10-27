начнут матч в 22:00 в группе E Лиги Европы, 27.10.2022.

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Омония» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Омония» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Сосьедад»).

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