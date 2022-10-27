«Реал Сосьеда» сыграет на выезде против кипрской «Омонии» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Омония» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Омония»

«Омония» занимает последнее место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала три очка.

Пока что главным достижением «Омонии» остаются голы в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед». Киприоты проиграли английскому гранду, но при этом умудрились забить два мяча.

Примечательно, что в гостевом матче с «МЮ» на «Олд Траффорд» «Омония» тоже выглядела достойно, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

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Серия поражений «Омонии» составляет пять матчей, при этом она проиграла восемь из десяти предыдущих матчей.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» тем временем занимает первое место в группе, набрав в четырех матчах 12 очков.

Баски уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. Теперь их главная задача — оставить позади себя «Манчестер Юнайтед».

В четырех матчах ЛЕ клуб из Сан-Себастьяна пропустил лишь один мяч. Примечательно, что «Реал Сосьедад» выиграл даже на поле «МЮ» (1:0).

«Реал Сосьедад» одержал восемь побед в девяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Омонию» в этом матче можно поставить за 6.00, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Реал Сосьедада» — за 1.49.

Несмотря на то, что через несколько дней после поездки на Кипр «Реал Сосьедад» ждет непростая встреча с «Бетисом», баски вряд ли будут валять дурака на поле «Омонии». Все-таки у них есть уникальный шанс занять первое место и оставить позади себя «МЮ», пусть и в Лиге Европы.

Ставка — победа «Реал Сосьедада» + тотал больше 1,5 за 1.82.