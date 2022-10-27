ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард в «Астон Вилле»: скучный футбол, проблемы с атакой и безжалостное увольнение «Барселона» — один из лидеров Ла Лиги Спокойствие Мадрида и Барселоны Килиан Мбаппе и НеймарБескультурье. ПСЖ полон ярких звезд, но не имеет клубной культуры
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» продлит победную серию в Лиге Европы?

    «Омония» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.82) и ставки на Лигу Европы 27 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Омония Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад» одержал восемь побед в девяти предыдущих матчах
    «Реал Сосьеда» сыграет на выезде против кипрской «Омонии» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Омония» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа E 27 Октября 2022 года
    Омония
  • Никосия
    •  Омония 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    «Омония»

    «Омония» занимает последнее место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала три очка.

    Пока что главным достижением «Омонии» остаются голы в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед». Киприоты проиграли английскому гранду, но при этом умудрились забить два мяча.

    Примечательно, что в гостевом матче с «МЮ» на «Олд Траффорд» «Омония» тоже выглядела достойно, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

    Все прогнозы на футбол

    Серия поражений «Омонии» составляет пять матчей, при этом она проиграла восемь из десяти предыдущих матчей.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» тем временем занимает первое место в группе, набрав в четырех матчах 12 очков.

    Баски уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. Теперь их главная задача — оставить позади себя «Манчестер Юнайтед».

  • Джеррард в «Астон Вилле»: скучный футбол, проблемы с атакой и безжалостное увольнение
  • Рассказываем о причинах первого увольнения в карьере молодого тренера
  • Вчера

    • В четырех матчах ЛЕ клуб из Сан-Себастьяна пропустил лишь один мяч. Примечательно, что «Реал Сосьедад» выиграл даже на поле «МЮ» (1:0).

    «Реал Сосьедад» одержал восемь побед в девяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Омонию» в этом матче можно поставить за 6.00, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Реал Сосьедада» — за 1.49.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Несмотря на то, что через несколько дней после поездки на Кипр «Реал Сосьедад» ждет непростая встреча с «Бетисом», баски вряд ли будут валять дурака на поле «Омонии». Все-таки у них есть уникальный шанс занять первое место и оставить позади себя «МЮ», пусть и в Лиге Европы.

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» + тотал больше 1,5 за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч СКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Интер — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брюгге — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.06
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Омония» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» продлит победную серию в Лиге Европы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры